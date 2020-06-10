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توك شو

تعرف على أول محطة علوية في المترو.. شاهد محطة الشهيد هشام بركات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:44 م
المهندس سيد كامل،
المهندس سيد كامل، مدير ادارة الانفاق
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فرح علاء الخولي
قال المهندس سيد كامل، مدير إدارة الأنفاق، إن محطة هشام بركات هي من الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وابتدت تلك المحطة بعد محطة نادي الشمس انتهاء بورشة العمرة.

وتابع المهندس سيد كامل، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة يتكون من 6 محطات بطول 7.5 كيلو متر وتبدأ من محطة النزهة ثم هشام بركات، محطة قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وتنتهي بمحطة العمرة الجسيمة.

وأضاف سيد كامل، أن محطة الشهيد هشام بركات أول محطة علوية تصل ارتفاعها إلى 12 مترًا، وتم تغيير اسمها من النزهة 2 إلى الشهيد هشام بركات تخليدًا لذكراه وكأعتراف من الدولة ببطولة النائب هشام بركات.

وأوضح أن في تلك الفترة يتم عمل تجريب للمترو والعربات والأنظمة، مؤكدًا أنهم يتبعون كل إجراءات السلامة والوقاية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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