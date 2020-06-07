برلماني يطالب النواب باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

طالب النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، زملاء النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى ظل إصابة عدد من النواب بكورونا.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أغلب نواب البرلمان أعمارهم كبيرة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرا لقلة مناعتهم، مما يستدعى حذر النواب بشكل كبير لعدم إصابتهم بكورونا.





وكان قد أعلن مجلس النواب مساء الخميس الماضى، أن النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.





وذكر مجلس النواب فى بيانه أن النائب حاليا في أحد المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.





وأهابت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى بالصحفيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة التي لا تأل جهدا في التواصل مع الصحفيين.





وكان قد كشف ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، عن كواليس إصابته بفيروس كورونا منذ بداية أكتشافه للفيروس حتى اليوم، موضحا أن التحليل بعد ما أظهرت أنها سلبية إلا أنها ظهرت إيجابية.





وقال "مقلد" لـ"صدى البلد"، إن فيروس كورونا تمكن من 5 من أفراد أسرته هم زوجته وابنه واثنين من احفاده، مؤكدًا أنه فور اكتشاف إصابته بفيروس كورونا توجه على الفور للمستشفى هو وأسرته قبل عيد الفطر المبارك وبالتحديد يوم الجمعة وخرج منها يوم الأثنين لتحسن الحالة العامة وفقًا لتشخيص الأطباء.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن نتيجة التحاليل التى ظهرت يوم الخميس الماضى أكدت أنه ما زال فيروس كورونا نشط وإيجابى ولكن تعليمات الأطباء بـالعزل المنزلى لشخصه وجميع أفراد اسرته المصابين لتحسن الحالة العامة الصحية.





وتابع النائب:" الفيروس لسه موجود والدكاتره قالتلى حالتك الصحية جيدة ويمكن استكمال بروتوكول العلاج فى المنزل".





يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، كان أولهم النائبة شيرين فراج أولهم، قبل أن تتعافى، إلى جانب النائب عيد هيكل والنائبة نشوى الديب والنائب عمر وطني إلى جانب النائب هشام مجدي الذي ظهرت عليه الأعراض أيضا، إضافة الى النائب يوسف الشاذلي .





جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب راجع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، واستعدادا لعقد جلسات المجلس العامة يومي الأحد والاثنين.





ووجه الأمين العام لمجلس النواب بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات.





كما شدد، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عددًا من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.