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حوادث

شاهد.. كوبري الشهيد هشام بركات الجديد فى شارع الطيران

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:41 م
كوبري الشهيد هشام
كوبري الشهيد هشام بركات
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كتب محمد صبرى
أنهت شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال كوبرى الشهيد هشام بركات المار بشارع الطيران ويتقاطع مع طريق الاوتوستراد، ومن المقرر انتهاء كافة الأعمال بنسبة ١٠٠ % خلال الساعات القادمة.

يعد كوبرى الشهيد هشام بركات الذى يعلو ميدان الشهيد تكريما له وهو يعد ضمن سلسلة من الكبارى والمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا ضمن مخطط مشروع تطوير حى مدينة نصر ومناطق شرق القاهرة في إطار المشروعات التنموية للدولة.

كما يجرى العمل على قدم وساق بالكوبرى الواصل من عباس العقاد إلى شيراتون، فيما تم الانتهاء من معظم الأعمال بالكوبرى الجديد بشارع يوسف عباس والذى تم إنجازها فى وقت قياسى الذى يعمل بشكل طبيعى، الأمر الذى يحقق السيولة المرورية المطلوبة بمناطق شرق القاهرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد قال فى تصريحات سابقة، إنّه جرى تنفيذ 40 كوبري في منطقة شرق القاهرة، بخلاف ما جرى تنفيذه في منطقة غرب القاهرة.

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2: موجّها حديث للمصريين: "انتوا عارفين 40 كوبري يعني كام؟، يعني لو متوسط سعر الكوبري 300 مليون جنيه، يبقى التكلفة الإجمالي 12 مليارا، ولو 400 مليون يبقى 16 مليارا".

وتابع: "إحنا مش بنعمل كوبري بس، إحنا بنعمل كوبري ومحور، بنعمل طرق وبنغير مواسير المياه بمواسير صحية، إحنا ماشيين بمعدلات فيها كتير من كرم ربنا، عملنا الكلام ده بفلوس وأموال هائلة".
شاهد.. كوبري الشهيد هشام بركات الجديد فى شارع الطيران
شاهد.. كوبري الشهيد هشام بركات الجديد فى شارع الطيران
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