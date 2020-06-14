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رياضة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني اليوم..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي ريال مدريد، على ضيفه نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الإسباني"لاليجا".

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف الحياة بالنسبة لعالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودةالدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.

الشوط الأول

هدف الريال الأول جاء مبكرًا عن طريق لاعبه الألماني توني كروس، في الدقيقة الرابعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء، خادع فيها حارس إيبار، ليسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف التقدم للميرنجي.

وعزز سيرجيو راموس من تقدم فريقه في الدقيقة 30، عندما بدأ هجمة مرتدة مررها لكريم بنزيما في الجهة اليمنى، ليتقدم راموس ويمرر بنزيما بدوره الكرة لهازارد، والذي أصبح في موقف انفراد هو وراموس بحارس إيبار، ليقوم بتمرير الكرة لراموس الذي وضعها بكل سهولة في شباك إيبار، معلنًا عن الهدف الثاني للميرنجي.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، بهجمة بدأها كريم بنزيما مررها بطريقة رائعة لإيدين هازارد، والذي سجلها قوية على مرمى إيبار، لكن الحارس تصدى لها، لترتد لـ مارسيلو والذي سددها بقوة، مسكنًا إياها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، سيطر إيبار على بداية أحداث الشوط الثاني، وسدد إكسبوزيتو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 57، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 61، قلص إيبار الفارق  بتسديدة من اللاعب بيجاس من متابعة لضربة ركنية لفريقه، وكانت التسديدة ضعيفة لكنها سكنت شباك كورتوا من بين قدميه في خطأ فادح من البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح ريال مدريد.

حاول بعدها إيبار تسجيل الهدف الثاني، لكنه لم يستطع اختراق دفاعات ريال مدريد ولا حارس مرماهم تيبو كورتوا، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 59، في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

ملخص المباراة

ونقدم لكم ملخص للمباراة وأهدافها بالفيديو.
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