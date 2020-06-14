إيبار يقلص الفارق أمام ريال مدريد بهدف من خطأ فادح لـ كورتوا.. فيديو

هدف الريال الأول جاء مبكرًا عن طريق لاعبه الألماني توني كروس، في الدقيقة الرابعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء، خادع فيها حارس إيبار، ليسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف التقدم للميرنجي.

وعزز سيرجيو راموس من تقدم فريقه في الدقيقة 30، عندما بدأ هجمة مرتدة مررها لكريم بنزيما في الجهة اليمنى، ليتقدم راموس ويمرر بنزيما بدوره الكرة لهازارد، والذي أصبح في موقف انفراد هو وراموس بحارس إيبار، ليقوم بتمرير الكرة لراموس الذي وضعها بكل سهولة في شباك إيبار، معلنًا عن الهدف الثاني للميرنجي.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، بهجمة بدأها كريم بنزيما مررها بطريقة رائعة لإيدين هازارد، والذي سجلها قوية على مرمى إيبار، لكن الحارس تصدى لها، لترتد لـ مارسيلو والذي سددها بقوة، مسكنًا إياها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة.







