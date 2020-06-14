سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي .





وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس "، أن رينيه فايلر استطاع تقديم أداء جيد داخل النادي الأهلي.





وأوضح أن رينيه فايلر لم يظهر بالصورة المناسبة حتى الآن متابعا:" فايلر لم يقدم نجاحا واضحا مع النادي الأهلي حتى الآن نظرا لتوقف النشاط الرياضي .





وتابع :" رينيه فايلر اتفق مع الأهلي على تجديد عقده لمدة موسمين ولكن طلب معرفة الموقف النهائي بشأن النشاط الرياضي داخل مصر خلال الفترة المقبلة ".

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وأتم :" فايلر حصل على إجازة بعد موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي للإتفاق مع آسرته ورؤيتهم ".