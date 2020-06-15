غدا .. "الأعلى للإعلام" يناقش تقرير دراما رمضان

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال غدا الثلاثاء تقرير دراما رمضان وتقارير لجنة الشكاوى و ملف تراخيص وسائل الإعلام .





وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فى تصريحات له ان المجلس سيناقش تقرير لجنة الدراما التى عرضت خلال شهر رمضان ، بالإضافة الى مناقشة تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلال الأيام الماضية.





من جانب آخر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا امس الاحد قال فيه: مثل اليوم بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ممثلو ناديي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات.





وقد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والاكواد الاعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوي عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.





واعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف اي تجاوزات اعتبارا من اليوم.



