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أخبار البلد

غدا .. "الأعلى للإعلام" يناقش تقرير دراما رمضان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال غدا  الثلاثاء  تقرير  دراما رمضان  وتقارير لجنة الشكاوى و ملف تراخيص وسائل الإعلام .

وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فى تصريحات له  ان المجلس سيناقش تقرير لجنة الدراما  التى عرضت خلال شهر رمضان ، بالإضافة الى مناقشة تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلال الأيام الماضية. 

من جانب آخر  أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا امس الاحد قال  فيه: مثل اليوم بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ممثلو ناديي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات. 

وقد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والاكواد الاعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوي عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين. 

واعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف اي تجاوزات اعتبارا من اليوم. 

 وقرر المجلس إلزام كل من الناديين بازالة المحتوي المخالف وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة مايصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة اثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والاخلاقيات والمهنية.
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