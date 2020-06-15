هايدي كرم تنشر صورة جديد.. ومتابع: وحشتنا أعمالك

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هيدي كرم الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " عيونك جميله ماشاء الله" و " احلي نجمه" و " ربنا يحفظك" و "أحلى ممثلة"و "وحشتنا اعمالك".





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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.