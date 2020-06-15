AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هايدي كرم تنشر صورة جديد.. ومتابع: وحشتنا أعمالك

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:30 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم  صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هيدي كرم  الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " عيونك جميله ماشاء الله" و " احلي نجمه" و " ربنا يحفظك" و "أحلى ممثلة"و "وحشتنا اعمالك". 


لحظة مش ممكن تتنسى.. هايدى كرم تتحدث عن ابنة شقيقتها


يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هايدي كرم تبهر جمهورها بـ فيديو على الـ تيك توك.. شاهد

هايدى كرم تبهر متابعيها على إنستجرام.. شاهد

ريهام سعيد تنشر فيديو لهايدي كرم و تفاعل كبير للمتابعين من البلاد العربية

لحظة مش ممكن تتنسى.. هايدى كرم تتحدث عن ابنة شقيقتها

هيدي كرم تروج لـ برنامج راجل واتنين ستات وتعلن موعد عرضه.. شاهد

راجل واتنين ستات.. هيدى كرم تعلن عن اسم برنامجها الجديد

ترشيحاتنا

العزل القاتل.. أم وأبناؤها يحتمون من كورونا بمنزلهم فتوفي شقيقان وتدهورت حالة 4 من الأسرة

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

مستشار الرئيس يعلن عن موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

آيتان من هذه السورة تغنيك عن قيام الليل

العربية: مصر تجري اتصالات للإفراج عن عمالة مصرية في ليبيا

اللواء ممدوح مقلد: "خلال إصابتى بكورونا فكرت أننى هموت ويحرقوا جثتى"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور