ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

ظهرت مؤخرا صور لسيارة كوبية كبراءات اختراع لشركة ام جي، وهى مقاربة لما سوقت له الشركة الشهر الماضي لـ سيارة سايبرستير الاختبارية لنتاكد أن السيارة الرياضية الكهربائية القادمة للشركة ستكون كوبيه بالفعل.

والسيارة الكوبيه الرياضية من شركة ام جي تحتوي على شبكة مغلقة ومصابيح أمامية LED، كما نجد زجاج أمامي فخم وسقف طويل مسحوب، ويحتوي النموذج أيضًا على ممتصات صدمات خلفية، ومقابض أبواب مثبتة بشكل مستوى مع السيارة كما نرى عتبات جانبية رياضية.

بالاضافة الى وضع مصابيح مميزة فى الخلف يبدو أنها تعكس تلك المستخدمة في طراز E-Motion التصوري، ويمكن أيضًا رؤية مشتت الهواء الخلفي وغياب لفتحات العادم، ويبدو أن هذا الأخير يشير إلى أن النموذج سيكون بالفعل سيارة كهربائية.

ومن المثير للاهتمام أن السيارة لديها القليل من القواسم المشتركة مع سايبرستير الاختبارية بخلاف الواجهة الأمامية الغامضة، ومع ذلك، من الممكن أن تكون السيارة الكهربائية مصممة للمساعدة في بناء الزخم للكوبيه القادمة.

بغض النظر عن ذلك، تقترح بعض التقارير أن الكوبيه يمكن أن تدخل الإنتاج في وقت مبكر من العام المقبل، ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا للغاية حيث قال مسؤولو ام جي سابقًا أن E-Motion الاختبارية يمكن أن يفرز نسخة إنتاجية في عام 2020.

لقد تغير الكثير منذ ظهور E-Motion لأول مرة في عام 2017، لكن السيارة الاختبارية أظهر مجموعة توليد كهربائية تسمح للسيارة بالتسارع من 0-100 كلم/سا في أقل من أربع ثوان، في حين يبلغ المدى 498 كلم لكل شحنة.

وفي حين لا يزال هناك الكثير من الأسئلة، إلا أنه من الممكن أن نتعلم المزيد عن الكوبيه عندما يتم تقديم سايبرستير الاختبارية رسميًا.