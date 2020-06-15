منظمة حقوقية دولية تعلن محاكمة حكومة أردوغان.. سبتمبر المقبل





وقالت منظمة حقوقية إن المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونا لكن حكمها سيكون له سلطة معنوية.





واضافت أن المحكمة تتضمن وقائع تفصيلية عن تعذيب السجناء والمحتجزين في تركيا.





وذكرت المنظمة أنها ستعقد جلسة محاكمة رمزية لحكومة أردوغان في جنيف سبتمبر المقبل.





أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئول بشكل مباشر عن جرائم حرب داخل الأراضي الليبية.





وقال "المسماري"، في مؤتمر صحفي بثته صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "نطالب الشعب التركي بالانتفاضة ضد الظلم ومحاكمة أردوغان كما حصل مع موسوليني في إيطاليا".