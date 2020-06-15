بعد نقله لكورونا.. الصين تدرج حيوان البانجول بهذه القائمة

قامت الحكومة الصينية بإزالة " البانجولين " من دليل الأدوية الخاص بها وأدرجت الحيوان على أنه مهدد بالانقراض بشدة، وتعمل على توفير أعلى حماية للحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.





كان قد تم إدراج جداول Pangolin سابقًا في دستور الأدوية الصيني كعلاج محتمل للتورم وضعف الدورة الدموية ومساعدة لتعزيز الرضاعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









كانت الحكومة الصينية قد حظرت سابقًا صيد البانجولين في عام 2007 ، وظلت مقاييسه سلعة شعبية في الأسواق السوداء في البلاد ، حيث تم بيع أكثر من 123 طنًا في عام 2019.





وقال بول طومسون من مجموعة إنقاذ "بانجولينز"إن تحرك الصين للتخلص التدريجي من موازين البانجولين من الأدوية التقليدية يمكن أن يكون مغير للذي كنا ننتظره، وأضاف :"نأمل أن تكون الخطوة التالية للصين هي تطبيق اللوائح والعمل على تغيير سلوك المستهلك".









يعتبر البانجولين من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم ، حيث تم تهريب أكثر من مليون إلى الأسواق السوداء بين عامي 2000 و 2013، وحظرت 186 دولة بيع البنجول تجاريًا ، وفي الصين انخفض عدده.





في عام 2003 ، تم الإبلاغ عن 60،000 بانجولين بري يعيشون في 11 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد ، ولكن بحلول عام 2020 ، وثقت مؤسسة الصين لحماية التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء 40 فقط في البرية.





يمكن أن تتراوح الزواحف متوسطة الحجم بين ثلاثة أقدام و 4.5 أقدام وتزن في أي مكان من أربعة إلى 72 رطلًا.





ويعيشون على نظام غذائي من الحشرات ويوجدون بشكل عام في المناخات الاستوائية الحارة ، بما في ذلك نيجيريا وفيتنام والفلبين.





أجسامهم مغطاة بمادة من الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي يساعد على نمو أظافر وشعر الإنسان ، ويعتبر لحم البانجولين شهيًا في العديد من البلدان.





اكتسبت هذه الأنواع عيبًا جديدًا في عام 2019 ، عندما ادعى بعض الباحثين أن كوفيد- 19، قفز من بانجولين إلى البشر في سوق رطب صيني ، على الرغم من عدم وجود إجماع واضح على أصول الفيروس.





يأمل العديد من دعاة الحفاظ على البيئة أن تؤدي خطوة الصين لحماية حيوانات البنجول إلى تنظيم أكثر انتشارًا لأسواق الحيوانات البرية في البلاد.



