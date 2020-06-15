منعا للتكالب والسوق السوداء.. شعبة الأدوية: صرف دواء أزيثرومايسين بروشتة الطبيب

علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية على أزمة تكدس المواطنين أمام صيدليات الإسعاف المخصصة لصرف علاج كورونا قائلًا " تم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة وشركات الأدوية منذ عشرة أيام وحثت خلاله الوزيرة الشركات على مضاعفة الانتاج من الأدوية لمواجهة نقص الأدوية الخاصة بكورونا".





وأضاف عوف،في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "خلال هذا الاسبوع سيتم ضخ كميات أكبر من الأدوية الخاصة بكورونا وفقًا للبروتوكول العلاجي وسيتم مد الموزعين الرسميين بها وفقًا لضوابط تخضع لرقابة هيئة الدواء عبر التفتيش الصيدلي منعًا لظهور السوق السوداء وذلك عبر آليات فنية عبر مطابقة صرف الأدوية بالروشتات فيما يخص " أزيثرومايسين " حتى يكون بوسع الصيدلي الحصول على كميات مجددًا ومنعًا لتكالب الناس عليها .





وفيما يخص الفيتامينات قال عوف " ستكون متوفرة ولكن لن تخضع للروشتة وسنعتمد على وعي المواطن"،لافتا إلى أن الشركات بدأت بالفعل في مضاعفة الإنتاج وضخت كميات في الأسوق لكن أثرها سيظهر خلال الايام المقبلة حيث يتم توزيع كميات كبيرة من الادوية في الصيدليات تتجاوز 75 ألف صيدلية " .





ونفى عوف أن تكون هناك ازمة في مستلزمات الانتاج مشيرًا إلى أن الدولة ومنذ بداية الجائحة تابعت عن كثب توافر مستلزمات الانتاج خاصة مع آلاف ابواب الاستيراد في العالم ولدينا مخزون إستراتيجي نتيجة الخطوة الاستباقية يكفي لمدة 6 أشهر .