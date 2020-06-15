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رياضة

إشبيلية في ضيافة ليفانتي بـ الدوري الإسباني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:35 ص
ليفانتي ضد إشبيلية
ليفانتي ضد إشبيلية
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إسراء أشرف
يحل فريق إشبيلية ضيفًا على نظيره ليفانتي، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن ختام منافسات الجولة رقم 28، من الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لإشبيلية بعد عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، وتوقف دام لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعادت الحياة إلى الكرة في إسبانيا والدوريات الأوروبية باستثناء الدوري الفرنسي الذي تم الغاؤه، وسط بروتوكولات طبية واجراءات وقائية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي وباء كورونا.

ويسعى إشبيلية في مباراة اليوم، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على تواجده في المربع  الذهبي والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، ريال بيتيس مع نظيره غرناطة، في تمام العاشرة ليلًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها,






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