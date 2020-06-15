إشبيلية في ضيافة ليفانتي بـ الدوري الإسباني

وعادت الحياة إلى الكرة في إسبانيا والدوريات الأوروبية باستثناء الدوري الفرنسي الذي تم الغاؤه، وسط بروتوكولات طبية واجراءات وقائية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي وباء كورونا.

ويسعى إشبيلية في مباراة اليوم، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.





ويحتل إشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضًا، ريال بيتيس مع نظيره غرناطة، في تمام العاشرة ليلًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها,



