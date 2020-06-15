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فن

على طريقة نيلي كريم.. لقاء الخميسي تشعل تيك توك بفيديو جديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، فيديو جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك. 

وظهرت لقاء الخميسي متقمصة شخصية نيلي كريم، في مسلسل بـ ١٠٠ وش بجملة: "مفيش واحدة هاي شوجر".

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وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :
فنانة عظيمة ، جميلة يا لقاء ،بنحبك جدا وبنحب تمثيلك ، قمر ربنا يحميكي.

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.
@lekaaelkhamissi

Hi sugar 🤔

♬ original sound - twins_m_a_f
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