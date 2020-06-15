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حوادث

حجز إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف جامعة الأزهر للحكم لجلسة 18 أغسطس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:56 ص
متهم داخل الحجز
متهم داخل الحجز
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهم فى إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف جامعة الأزهر، لجلسة 18 أغسطس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وأخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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