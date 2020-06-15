AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الدستور الحر بتونس: سحب الثقة من الغنوشي ضرورة لحل الأزمة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاثنين، بيانًا أكد فيه أن سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ضرورية لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بها.  

وقال البيان إن " كتل برلمانية تناقش مقترحا بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية".

كان المحامي والمعارض السياسي التونسي عماد بن حليمة، قد أطلق مطلع يونيو الجاري النواة الأولى للتحرك الاجتماعي ضد الإخوان لتتبعه تحركات نقابية في محافظة صفاقس الجنوبية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة عن أدوارها السلبية في إدارة شؤون البلاد.

ونظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، أمس الأحد، اعتصامًا مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال.

وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس.. مطالبات بسحب الثقة من الغنوشي لتهديده الأمن القومي وعلاقته بتركيا

الأسطورة انتهت.. سياسي: محاكمة الغندوشي أسقطت مكانته المزيفة في أعين حركة النهضة.. فيديو

عميل تركيا وقطر .. برلمان تونس ينتفض والشعب يثور على الغنوشي والإخوان

البرلمان التونسي يرفض التصديق على لائحة رفض التدخل في ليبيا.. تفاصيل

بسبب ليبيا.. انطلاق جلسة جديدة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

عبير موسي للغنوشي: كذبت على التونسيين أكثر من مرة

ترشيحاتنا

شاهد ..زحام أمام صيدلية الإسعاف لشراء المستلزمات الطبية

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

حدث ليلا.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي..بشرى سارة عن لقاح ريمديسيفر.. اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح

استعدادا لافتتاحها.. رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي حول عمل وسعة المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

AdvertisementS

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد