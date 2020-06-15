طالب بخارطة طريق.. احمد مجاهد يكشف نقاط ضعف اللجنة الخماسية بالجبلاية

ويعقد اليوم الاثنين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واسامة هيكل وزير الإعلام مؤتمرا صحفيا بشأن عودة النشاط الرياضي.





قال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..لدي نقاط ضعف تجاه اعضاء اللجنة التي تدير اتحاد الكرة اولها من الناحية الانسانية كأشخاص و ثانيها انني احد المشاركين في تقديم بعضهم للعمل في البطولة الإفريقية و ثالثها انني اعلم النوايا الحسنة لمن اختاروا و رشحوا هذه الاسماء و غير ذلك من الاسباب التي احتفظ بها لنفسي و هذا الأمر يكون حائلا أمامي في احيان كثيرة و يمنعني من انتقاد اللجنة.





تابع: لكن المؤكد أن مصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي اعتبر نفسي أحد من تربوا و تعلموا و اكتسبوا خبراتهم بين جدرانه و على أيدي عظام مروا على هذا المكان سواء رؤساء أو أعضاء أو حتى في لجانه بالاضافة لاداراته المختلفة التي كانت و مازالت تضم اساتذة بحق تجعلني مضطرا لتغليب المصلحة العامة و أن أطلب من الأخوة في اللجنة المكاشفة و المصارحة في كل ما يخص و يهم الأندية و الرأي العام.





اضاف :أولا : اعلان موقف النشاط و موقف الدوري العام بأقسامه للموسم الحالي و المقبل و البطولة و الصعود و الهبوط في حالة الالغاء أو الاستكمال و غير ذلك و كذلك مسابقة كأس مصر







ثانيا : الاعلان عن كل العقود التي ابرمت أو الغيت و المصروفات أثناء فترة عمل اللجنة





ثالثا : الاعلان بشفافية عن النصوص الواردة و المتبادلة بين اللجنة و الفيفا و المسموح باعلانها مثل نصوص اللائحة و الخطابات المرسلة للجنة من اللجنة الاوليمبية و الجهة الادارية





وقال ايضا .. رابعا : التأكيد على حرص اللجنة على تسليم الاتحاد في اقرب فرصة لمجلس منتخب و إثبات عدم صحة شائعات محاولات مد المهلة المحددة سلفا





خامسا : اعلان الجدول الزمني و خارطة الطريق بداية من تعديلات اللائحة و حتى انتخاب مجلس ادارة جديد.