وزير الطيران: المسافر يتحمل مسئولية اتباع الإجراءات الاحترازية للدولة المتوجه إليها

أكد وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة أن المسافر مسؤول بالكامل عن إتباع كافة التعليمات الإحترازية، للدولة التي يرغب بالسفر إليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد عالق تواصل مع وزارة الهجرة إلا وعاد إلى أرض الوطن.
وقال وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن هناك توقعات مبنية على نظريات علمية بعودة الحياة بطبيعتها بالكامل خلال عام 2023، ولكنه يثق بالكامل بالشعب المصري والتعداد السكاني الجيد الذي سيسهم في عودة حركة الطيران .
وأوضح عنبة أن وزارة الطيران المدني، أستغلت الثلاث شهور الماضية لتحسين البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الإجراءات الإحترازية .