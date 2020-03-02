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وزير الطيران يبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الفرص الجديدة .. عنبة: إنشاء مكتب بمطار القاهرة للرد على استفسارات المستثمرين

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:00 م
وزير الطيران والمستشار
وزير الطيران والمستشار محمد عبد الوهاب
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محمود مطاوع
خلال اللقاء:
= عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية
= الترويج للاستثمار بالسوق المصري والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية 
= إنشاء مكتب لهيئة الاستثمار داخل مطار القاهرة الدولي وذلك للرد على كافة استفسارات المستثمرين
=  إمداد المستثمرين بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار
= عرض أفلام ترويجية للمشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية بصالات انتظار الركاب بالمطارات والرحلات الجوية


التقى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث التعاون بين الجانبين لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو الترويج للاستثمار بالسوق المصري والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن النجاح في التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها مؤخرًا، وتحسين بيئة الأعمال في مصر والترويج للفرص الاستثمارية يرجع الفضل فيه لتضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يُحقق المزيد من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل المرتبطة به.

وخلال اللقاء، اتفق وزير الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار على إنشاء مكتب لهيئة الاستثمار داخل مطار القاهرة الدولي وذلك للرد على كافة استفسارات المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.

كما تم الاتفاق على عرض أفلام ترويجية حول أهم المشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بصالات انتظار الركاب بالمطارات والرحلات الجوية، وكذا عرض المطبوعات الخاصة بترويج مناخ الاستثمار في مصر بصفة دورية على متن رحلات مصر للطيران إلى دول العالم المختلفة.

وجدير بالذكر أن اللقاء قد شهد استعراض الطرفين طلبًا لإحدى الشركات العالمية لتنفيذ استثمارات جديدة داخل كافة مطارات جمهورية مصر العربية، لما تتميز به من سوق واعدة، وبما لها من مكانة جغرافية هامة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية.
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