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تعليم

أبرزها تطوير تكنولوجيا المعلومات.. جامعة حلوان تعتمد 15 مشروعا بالخطة الاستثمارية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:44 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قام الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بجامعة عين شمس، بعرض المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية المستهدف تنفيذها بداية من العام المالى القادم بمجلس جامعة حلوان لشهر مايو 2020 حيث تم اعتماد 15 مشروعا للبدء فى تنفيذ الأنشطة الخاصة بها بداية من شهر يوليو القادم 2020 طبقا للخطة الاستثمارية للجامعة.


وأوضح  الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى أن المشروعات التى تم إعتمادها للتنفيذ تنقسم إلى مجموعة من المشروعات المنفردة التى سوف يتم تنفيذها على مستوى كل كلية على حده حيث تستهدف تلك المشروعات تطوير المعامل والمختبرات والورش التعليمية بالأجهزة والمعدات والامكانيات الحديثة، تطوير وتأهيل البنية التحتية للمبانى والقاعات التدريسية والمعامل، استحداث تطوير وحدات ذات طابع خاص لتنمية الموارد الذاتية ، تنمية الابتكارات وانشاء الحاضنات العلمية والتكنولوجية. 

هذا بالاضافة إلى اعتماد مشروعين مركزيين على مستوى الجامعة، حيث يستهدف المشروع الأول إلى تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة بشكل متكامل بما يحقق التحول الرقمى لجامعة حلوان فى شتى القطاعات وبكافة جهات الجامعة ومشروع مركزى آخر يستهدف إنشاء مجموعة من الوحدات البحثية المركزية المتقدمة المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية التى تخدم قطاع البحث العلمى بعدد من كليات الجامعة مثل كليات العلوم، الطب، الصيدلة، التمريض وعدد من الكليات العلمية الأخرى. 

هذا وقد تم التقدم بمقترحات تلك المشروعات من مختلف الكليات والكيانات بالجامعة طبقا لاحتياجاتها الاستثمارية وبرامج التطوير الخاصة بها وذلك فى اطار الدورة الرابعة التى اطلقتها وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة بناء على دعم وتوجيه من  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للتقدم بالاحتياجات الاستثمارية لجهات الجامعة المختلفة للعام المالى 2020/2021 طبقا للاهداف ذات الاولوية المحددة  بالخطه الاستراتيجية للجامعة. 

ومن هذا المنطلق، بدأت وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة بإجراء مجموعة من المقابلات والاجتماعات مع السادة مديرى وأعضاء فرق عمل المشروعات المعتمدة وذلك لمناقشة الإطار العام للبدء فى تنفيذ تلك المشروعات لضمان تحقيق مخرجاتها المستهدفة بما يحقق الأهداف ذات الأولوية للخطة الاستراتيجية للجامعة. حيث اجتمع فريق عمل الوحدة تحت قيادة أ.م.د.محمود المسلاوى مدير الوحدة وأ.د.سحر امين نائب مدير الوحدة وأ.م.د.منى ابوهشيمة عضو الوحدة مع كلا من مديري وفرق عمل المشروعات بكليات التمريض، الحقوق،  الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة وإدارة الاعمال، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، الصيدلة، الهندسة بحلوان.

جدير بالذكر أنه سيتم استكمال الاجتماعات مع باقى مديرى وفرق عمل المشروعات الأخرى والتي تتم جميعها أونلاين من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج زووم تمهيدًا لتوقيع العقود الخاصة بتلك المشروعات والبدء فى تنفيذها بداية من يوليو القادم.
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