AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن خطة التعقيم والتطهير خلال فترة امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت جامعة حلوان عن خطة التعقيم والتطهير المزمع تطبيقها خلال فترة امتحانات الفرق النهائية برعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة, وريادة  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان. 

أوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم أنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، وخاصة في فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق إلى جانب تركيب بوابات تعقيم على جميع منافذ الجامعة. 

وأشار إلى أنَّ الإدارة العامة للشئون الطبية تقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات, وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية. 

كما سيتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة. 


ومن الإجراءات المقرر اتباعها في جامعة حلوان: قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان, وتتبع درجة حرارته, ومِنْ ثَمَّ مَنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان, ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه, ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنا طبيا مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتوفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة, فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: مستعدون لامتحانات الفرق النهائية

جامعة حلوان فى أسبوع.. مبادرة هندعمكم بمناطق حلوان و١٥ مايو وبولاق.. واعتماد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي

تقليل عدد الطلاب باللجان.. هكذا استعدت جامعة حلوان لامتحانات الفرق النهائية

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

ترشيحاتنا

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

في انتظار موعد رحلته للقاهرة .. وفاة شاب مصري في مطار الكويت

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

خبير أمريكي يحذر: الموجة الثانية لكورونا بدأت

في 10 دقائق.. الشاورما السوري بالطريقة الأصلية

بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة