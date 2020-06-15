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اتبعت دور الحمل الوديع .. عماد الدين حسين: تعنت إثيوبيا ظهر منذ بدء مفاوضات سد النهضة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:32 م
رئيس تحرير جريدة
رئيس تحرير جريدة الشروق
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نورهان رأفت
قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على خلفية إجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثوبيا، لتقييم مفاوضات سد النهضة ، إن تعنت الجانب الإثيوبي في سير المفاوضات ، إسترتيجية واضحة للجميع منذ بدء المفاوضات.

وأضاف عماد الدين حسين عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الجانب الإثيوبي قام بتمثيل دور "الحمل الوديع" في بداية المفاوضات، بعبارات مثل "سنقود معا" وغيرها .

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق إلى أن تلك العبارات الخادعة، لم يكن وراءها سوف إغراق الجانب المصري وليس عبور الأزمة كما ادعوا.

وأوضح "حسين" أن الجانب الإثيوبي كشف عن نيته السيئة، وهم الآن يتعاملون على أن النيل الأزرق إثيوبي فقط وليست لباقي الدول حقوق دولية فيه .

وتابع : أن الجانب المصري أكد أكثر من مرة أنه يحترم التنمية في إثيوبيا، ولكنه أكد أكثر من مرة ضرورة احترام الجانب الإثيوبي حقوق مصر من النيل.

وأكد "حسين" أن مصر بدأت تبعا لتلك التصريحات المتعنتة من الجانب الإثيوبي، تغير لغتها وأنها لن تسمح بإهدار حق الوطن من مياه النيل

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