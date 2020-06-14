أحمد موسى: إثيوبيا تريد نسف الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع إقامة السدود

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يثق في موقف إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة إلا بعد التوقيع على مطالب مصر والسودان.





وأضاف أحمد موسى أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «إثيوبيا أصدرت بيانا تبرر فيه عنادها وتنتقد مصر كونها تدافع عن حياة الملايين»، مشيرا إلى أن إمبراطور إثيوبيا وقع على اتفاقية مع الاحتلال الإنجليزي منذ عام 1902 تنص على عدم تشييد أي أعمال على النيل الأزرق إلا باتفاق مع حكومة جلالة الملك البريطاني وحكومتي مصر والسودان.





وتابع أحمد موسى «إثيوبيا ترفض الاعتراف باتفاقيات عامي 1929 و1959 و1993 حيث نصت الاتفاقية الأخيرة على عدم تشييد أي مشروع يضر بمصر، ولا تريد الاعتراف إلا بإعلان المبادئ 2015 التي تحدد قواعد ملء وتشغيل السد فقط»، مؤكدا أن إعلان المبادئ لم ينفِ الاتفاقيات السابقة، معقبا "إثيوبيا عايزة تنسف كل الاتفاقيات الدولية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "سد النهضة ليس وليد اللحظة ولم يتم بناؤه في فترة حكم الرئيس السيسي".



