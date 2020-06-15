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أخبار العالم

إيطاليا: لا علامات على موجة ثانية لتفشي كورونا بعد إنهاء الإغلاق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، اليوم الإثنين، أنه لا توجد علامات حتى الآن على موجة ثانية لتفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بعدما أنهت البلاد إجراءات الإغلاق.

وقال سيليري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية: "أخيرًا نحن نتفس مجددًا، الوضع يتحسن.

حتى بعد إعادة فتح (الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاق)، فإن الموجة الثانية المهابة لا يبدو أنها تتحقق".

لكن المسئول الإيطالي أكد ضرورة احترام تدابير الوقاية من العدوى كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، موضحًا أن الوضع لا يزال بحاجة إلى متابعة.

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