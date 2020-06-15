متأثرا بـ كورونا.. وفاة القس بيشوي عياد كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل

رحل عن عالمنا اليوم، الاثنين، القس بيشوى عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل اليوم الاثنين، وفاة القس بيشوى عياد كاهن الكنيسة عن عالمنا، وجاء في نص بيان الكنيسة، رقد في الرب يوم الاثنين المُوافق ١٥ يونيو، القس بيشوي عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين - عزبة النخل، ويتقدم مجمع الآباء الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة والشمامسة وكل خدام كنيسة السيدة العذراء مريم - عزبة النخل بخالص العزاء لأسرة أبينا الحبيب، والذي تم زفاف روحه الطاهرة إلى السماء صباح اليوم.





وتابع، والتعزية من فم الآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين- عزبة النخل لشعبه وكل محبيه، ذاكرين تعبه وخدمته النشيطة، عالمين إنه الآن يذكرنا أمام رب المجد يسوع المسيح، طالبين لنفسه البارة النياح والراحة مع مصاف الأبرار والقديسين.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث في وقت سابق اليوم برقية تعزية للدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجته الأستاذة هالة توما مدير كلية رمسيس الجديدة.





وجاء في نص البرقية، "عَزِيزٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ"، خالص تعازينا القلبية للدكتور القس اندريا زكي والأستاذة هالة توما و الأسرة الكريمة في انتقال الأم الغالية السيدة صوفي بطرس، الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائيه لكم، خالص محبتي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".