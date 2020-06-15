مصريون متعافون من فيروس كورونا يتبرعون بالبلازما.. فيديو



عرضت قناة سكاي نيوز تقريرا يوضح تبرع مصريين متعافبين من فيروس كورونا بالبلازما للمرضى الذين ساءت حالتهم الصحية.





وأضاف أن في هذا الوقت تجرى الحكومة المصرية تجارب على العلاج بالبلازما في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن هناك باحثون على مستوى العالم يقومون بدراسة استخدام بلازما المتعافين في علاج فيروس كورونا.





وتابع: أن بلازما المتعافين تساعد النظام المناعي بالجسم على مقاومة فيروس كورونا ووفقا لوزارة الصحة المصرية هناك شروط يجب على المتبرعين بالبلازما تحقيقها.





واستكمل: أن هذه الشروط تجعل من الصعب تحقيق توازن بين عدد المصابين والمتبرعين بالبلازما وبحسب وزارة الصحة المصرية فإن تجارب العلاج بالبلازما تقلل احتياج مرضى فيروس كورونا إلى أجهزة التنفس الصناعي وتزيد معدلات الشفاء.



