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فن

شجاعة أسد.. مريهان حسين تطلب من جمهورها الدعاء لطفل مصاب بالسرطان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورتها بصحبة طفل مصاب بمرض السرطان قبل دخول العمليات. 

وعلقت مريهان حسين على الصورة قائلة: "ادعوا لصديقي البطل محمود بيحارب السرطان بشجاعة أسد .. ربنا يقومك بالسلامة يا حودا ..ادعولوا بالشفاء 🤲".

ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

ربنا يشفيه يارب ويشفي كل مريض يارب ويقوم بالسلامة

ربنا يقومك بسلامه يارب

ربنا يشفيه و يعافيه يا رب

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يذكر أن مريهان حسين، تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.

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