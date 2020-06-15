شجاعة أسد.. مريهان حسين تطلب من جمهورها الدعاء لطفل مصاب بالسرطان





وعلقت مريهان حسين على الصورة قائلة: "ادعوا لصديقي البطل محمود بيحارب السرطان بشجاعة أسد .. ربنا يقومك بالسلامة يا حودا .. ادعولوا بالشفاء 🤲".





ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





ربنا يشفيه يارب ويشفي كل مريض يارب ويقوم بالسلامة





ربنا يقومك بسلامه يارب





ربنا يشفيه و يعافيه يا رب





اقرأ أيضا:





يذكر أن مريهان حسين، تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.





