شجاعة أسد.. مريهان حسين تطلب من جمهورها الدعاء لطفل مصاب بالسرطان

نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورتها بصحبة طفل مصاب بمرض السرطان قبل دخول العمليات.
وعلقت مريهان حسين على الصورة قائلة: "ادعوا لصديقي البطل محمود بيحارب السرطان بشجاعة أسد .. ربنا يقومك بالسلامة يا حودا ..ادعولوا بالشفاء 🤲".
ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
ربنا يشفيه يارب ويشفي كل مريض يارب ويقوم بالسلامة
ربنا يقومك بسلامه يارب
ربنا يشفيه و يعافيه يا رب
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يذكر أن مريهان حسين، تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.