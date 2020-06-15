تعليمات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات بمقرات تقديم اعتذارات الثانوية العامة

أصدر خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات للتسهيل على السادة المعلمين المعتذرين المشاركين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، الذين يتقدمون بالاعتذارات في مدرستى السعيدية الرياضية (للرجال)، والشهيد العميد أحمد محمد سيد الإعدادية بنين "الجيزة الإعدادية سابقا" (للسيدات).





حيث أصدر تعليمات بضرورة متابعة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم المدرسة، حفاظًا على سلامة السادة المعلمين.





وأكد "حجازى" الالتزام بتقديم الاعتداز وفقا لكل إدارة تعليمية كما هو محدد من قبل، مشيرًا إلى أن لجان الاعتذارات استقبلت المعتذرين أمس الأحد من إدارات (جنوب – الهرم – العمرانية – بولاق الدكرور – كرداسة – الواحات – اطفيح – الشيخ زايد) التعليمية.





بينما تم صباح اليوم الاثنين الموافق 15 يوينو استقبال معتذري إدارات (الدقى – العجوزة – أوسيم – الوراق – منشأة القناطر – أكتوبر) التعليمية، وغدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 سوف تستقبل لجان الاعتذازات المعتذرين التابعين لإدارات (العياط – شمال – أبو النمرس – الحوامدية –الصف – البدرشين ) التعليمية.







وقال حجازي: إن يوم الأربعاء الموافق 17 يوينو 2020 وهو يوم مخصص للذين تخلفوا عن التقديم للاعتذار من جميع الإدارات التعليمية.





وأضاف قائلا: سوف يتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا للمستندات المعتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت شروط قبول الاعتذارات فيما يلي:

- قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)

- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)

- نسبة عجز 5%.

- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)

- وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)

- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)

- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)