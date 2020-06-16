مصادر: خطة ديون ألمانيا تخلق عجزا 7.25% في ميزانية العام

قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن وزير المالية الألماني أولاف شولتس سيطلب من البرلمان زيادة أخرى قدرها 62.5 مليار يورو (70.5 مليار دولار) في الاقتراض الجديد ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.5 مليار يورو هذا العام، للإنفاق على تدابير لتعزيز التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وتحول الخطة، التي ستعرض في ثاني ميزانية تكميلية لشولتس في ثلاثة أشهر، ألمانيا من رائدة التقشف في أوروبا إلى واحد من أكبر المنفقين في مساعي منطقة اليورو للتعافي من الجائحة.
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وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن نسبةالدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا ستقفز إلى حوالي 77 بالمئة في 2020 من 60 بالمئة تقريبا في 2019، وإن اجمالي العجز في ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
وسجلت ألمانيا فائضا في الميزانية بلغ 1.5 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يقدم شولتس خطته الجديدة للإنفاق إلى البرلمان يوم الأربعاء بعد مناقشتها في مجلس الوزراء.