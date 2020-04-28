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اقتصاد

معهد ايفو يتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 6.6% حتى نهاية 2021

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:39 م
اقتصاد المانيا
اقتصاد المانيا
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وكالات

قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني اليوم، الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.6 بالمائة هذا العام بسبب فيروس كورونا وألا يعود الإنتاج في البلاد لمستويات ما قبل الجائحة حتى نهاية 2021.

 

وذكر المعهد أن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 1.9 بالمائة في الربع الأول من 2020، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ الانكماش في الربع الثاني 12.2 بالمئة على أساس بيانات استغلال طاقة الشركات.

 

وقال تيمو فولمرشاوسر، رئيس التوقعات الاقتصادية في المعهد: "لن نعود لوضع ما قبل كورونا حتى نهاية 2021"، مضيفا أن هذا يعني نموا اقتصاديا 8.5 بالمائة في 2021.

 

وأضر تعطل التجارة العالمية بسبب الجائحة بالمصانع في ألمانيا، وهي محرك الصادرات في أوروبا، بينما أدت إجراءات العزل المحلية لاحتواء الفيروس لسحق الإنفاق الاستهلاكي.

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