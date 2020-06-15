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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 م
مصنع كمامات
مصنع كمامات
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محمود زيدان
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط الكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق.

قاد الحملة، وشارك فيها،  العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمحاسب رجب نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع كمامات غير مرخص بغرب مدينة كفر الشيخ، وبه 600 كمامة قماش معبأة داخل أكياس بلاستيكية و950 كمامة مكتملة التصنيع ومعدة للتغليف داخل أكياس و 3700 قطعة قماش مقطعة على هيئة كمامات وغير مكتملة التصنيع.

كما ضبطت الحملة 3500 "استيكر" يحمل نفس البيانات على الكمامة المعبأة، فضلًا عن 2 "رول استيك" أسود اللون و كيس يحتوى على "تكت" لشركات مختلفة، و 20 كيس بلاستيك شفاف "نيلون" وبعض قطع القماش غير المصنعة.

وجرى تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 1095 لسنه 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانٍ كفر الشيخ، وتولت النيابة للتحقيق.
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في كفر الشيخ .. صور
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