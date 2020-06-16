اليوم.. إعلان ضوابط وإجراءات عودة الطيران في مصر أول يوليو

يعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، قبل يومين خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر وزارة الإعلام بالقاهرة، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.



