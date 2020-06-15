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محافظات

صحة المنوفية تطلق خاصية لمعرفة الأماكن الشاغرة بالمستشفيات لمرضى كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:57 م
كورونا
كورونا
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محمد أمين
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اليوم خدمة جديدة لخدمة مرضي فيروس كورونا المستجد لتسهيل التواصل مع المستشفيات ومعرفة الأماكن المتاحة للحجر .


وأعلنت المديرية عن خدمة جديدة عن طريق اطلاق منظومة للحجر الصحي تقوم يوميا بنشر عدد الأسرة الخالية والأسرة المشغولة وعدد المرضي المتواجدين بالمستشفيات.

وجاء ذلك ضمن خطة المديرية لتسهيل تقديم الخدمة لمرضي فيروس كورونا ولتسهيل التوصل الأماكن الفارغة بالمستشفيات .

ويمكن الدخول للمنظومة عن طريق الدخول علي الرابط التالي الخاص بالمنظومة والذي أعلنته مديرية الصحة بالمحافظة .

  
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