إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 250 مليون مشاهدة.. فيديو

اعلن الفنان محمد رمضان عن حصد فيديو كليب " انساى " 250 مليون مشاهدة ونشر فيديو من اغنية انساى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





وعلق رمضان قائلا " Ensay #musicvideo 250 Million views #YouTube #الاسطورة و #المعلم

With my brother @saadlamjarred1 ".





اقرا ايضا :





واشترك محمد رمضان مع المغني المغربي سعد المجرد في غناء "انساي" والتي حققت نجاحات كبيرة في اول عمل مشترك بينهم.





ويذكر ان تصدرت أغنية كورونا لـ محمد رمضان، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مرور يومين على طرحها عبر قناة الفنان محمد رمضان على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو.