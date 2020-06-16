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توك شو

أغلبها نتيجة الأمراض المزمنة.. الصحة: متوسط الوفيات في مصر 61 عاما ونصف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:29 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ، إنه فى بداية أى وباء فى أى دولة؛ تكون نسبة الوفيات كبيرة، لأن الأنظمة الصحية يحدث فيها خلل، ثم تبدأ فى التراجع بعد ذلك.

وأضاف وديع خلال تصرحيات تلفزيونية،  أن متوسط الوفيات فى مصر بسبب فيروس كورونا 61 سنة ونصف، موضحًا أن 86.5% منهم تكون الوفاة مرتبطة بأحد الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والمناعة والأورام.

ونوه إلى أن زيادة الاضطراب المناعى مثل ارتفاع السكر وانخفاضه يكون له نتائج غير جيدة فيما يخص كورونا.

ونوه وديع  إلى أن أرقام الوفيات لا يتم الحكم عليها، إلا بعد مقارنتها بنسبة الإصابة، موضحًا أنه يتم احتساب نسبة الوفيات إلى نسبة الإصابات.
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