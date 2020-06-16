وزير الرياضة عن رغبة أندية في إلغاء الدوري: لكل حدث حديث..فيديو

رفض الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة التعليق على عدم رغبة عدد من أندية الدوري في استكمال المسابقة خلال الموسم الحالي.
وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لكل حدث حديث"، مشيرا إلى أن الدوري المصري سيعود يوم ٢٥ يوليو المقبل واتحاد الكرة أمامه الفرصة لدراسة الموقف واتخاذ القرار النهائي.
اقرأ أيضًا | بالمواعيد.. وزير الرياضة يحسم عودة بطولة الدوري
وتابع أن الدولة على أتم الاستعداد لعودة الدوري، وتم منح الأندية وقتا كافيا لفتح أبوابها وتلقي الاشتراكات.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي ، اليوم ، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.
وشدد وزير الرياضة ، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.
وأكد وزير الرياضة أن منافسات الدوري ستعود يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية.