وزير الرياضة عن رغبة أندية في إلغاء الدوري: لكل حدث حديث..فيديو

وتابع أن الدولة على أتم الاستعداد لعودة الدوري، وتم منح الأندية وقتا كافيا لفتح أبوابها وتلقي الاشتراكات.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي ، اليوم ، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة ، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.





وأكد وزير الرياضة أن منافسات الدوري ستعود يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية.



