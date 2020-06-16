في حالة ارتفاع عدد الإصابات.. وزير الرياضة: سنوقف الأنشطة الرياضية..فيديو

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون لكل حدث حديث؛ في حالة عدم موافقة الأندية على عودة الدوري المصري .
وقال أشرف صبحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "في حالة زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا سيتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية".
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وأكمل: "سيكون هناك مسؤول وقاية في النادي الصحي بالاندية عندما تبدأ عودتها في التدريبات، ومسؤولية التكاليف الاحترازية ستقسم بين النادي والاتحاد".
وأتم: "نسعى لتقديم أفضل شيء في كأس العالم العسكري وبطولة اليد التي ستقام في مصر الموسم المقبل".