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رياضة

في حالة ارتفاع عدد الإصابات.. وزير الرياضة: سنوقف الأنشطة الرياضية..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:29 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون لكل حدث حديث؛ في حالة عدم موافقة الأندية على عودة الدوري المصري .

وقال أشرف صبحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "في حالة زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا سيتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية".


وأكمل: "سيكون هناك مسؤول وقاية في النادي الصحي بالاندية عندما تبدأ عودتها في التدريبات، ومسؤولية التكاليف الاحترازية ستقسم بين النادي والاتحاد".

وأتم: "نسعى لتقديم أفضل شيء في كأس العالم العسكري وبطولة اليد التي ستقام في مصر الموسم المقبل".
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