في حالة ارتفاع عدد الإصابات.. وزير الرياضة: سنوقف الأنشطة الرياضية..فيديو

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون لكل حدث حديث؛ في حالة عدم موافقة الأندية على عودة الدوري المصري .





وقال أشرف صبحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "في حالة زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا سيتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية".









وأكمل: "سيكون هناك مسؤول وقاية في النادي الصحي بالاندية عندما تبدأ عودتها في التدريبات، ومسؤولية التكاليف الاحترازية ستقسم بين النادي والاتحاد".



