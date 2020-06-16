بعد أزمة بناته.. 5 إطلالات لـ أسما شريف منير تبرز جمالها

نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه حذفها؛ بعد ملاحظته لعدد من التعليقات غير اللائقة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا؛ متحديًا من كتبوها.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور لابنته اسما شريف منير لجمالها وأناقتها نظرا لمعرفتهم بها من خلال ظهورها مع والدها فى برنامج "انا وبنتى".
أصالة: أنت أكبر منّ أنّ تستمع لتلك السخافات
وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سيدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه».