بعد أزمة بناته.. 5 إطلالات لـ أسما شريف منير تبرز جمالها

نشر

صورة لبناته عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه حذفها؛ بعد ملاحظته لعدد من التعليقات غير اللائقة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا؛ متحديًا من كتبوها.