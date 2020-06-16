الزراعة تكشف تفاصيل دخول مصر رسميا مبادرة قطن أفضل.. فيديو

أكد الدكتور هشام مسعود، مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، أن مبادرة قطن أفضل بدأت منذ العام الماضى، والتعاون مع مصر جاء نتيجة أهمية القطن المصرى وسمعته التى اشتهر به عالميا.





وقال "مسعود" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز " إن هناك توجيهات كثيرة من الدولة بالاهتمام بالقطن وصناعة النسيج.





وأوضح " مدير معهد القطن " أن المبادرة تهتم بشكل كبير بالمزارعين ومن أهدافها؛ تشجيع تعاقد الشركات مع المزارعين بشكل مباشر، لافتا إلى أن المبادرة تفتح نافذة جديدة لتصدير القطن المصرى إلى الخارج.





وأضاف أن المعهد يملك خطة تهدف لتطوير صناعة القطن في مصر. الخطة تركز علي مزارع القطن كركيزة أساسية في سلسلة قيمة القطن، وأيضًا تنمية الظروف والبيئة المحيطة.





ولفت ايضًا إلى أن السنة الماضية شهدت عمل معهد بحوث القطن كـ"مركز للمزارعين" وساهم فى نشر افضل ممارسات الانتاج، و التقليل من استخدام المياه، المبيدات والأسمدة، كما ساهم فى خفض التأثير البيئي.