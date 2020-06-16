سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور

حرصت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.





أمل بوشوشة فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تنورة (جيبة) قصيرة تصل إلى حدود الركبة و اتسمت بالقماش اللامع الذى جمع بين الألوان الأزرق والذهبى والابيض من دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi، وقد بلغ سعرها 1075 دولارا أمريكيا. وظهرت فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تنورة (جيبة) قصيرة تصل إلى حدود الركبة و اتسمت بالقماش اللامع الذى جمع بين الألوان الأزرق والذهبى والابيض من دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi، وقد بلغ سعرها 1075 دولارا أمريكيا.





ونسقت أمل بوشوشة مع هذه التنورة قميص أبيض لا يحمل أى نقوشات او تطريزات من زاد من أناقتها و جاذبيتها، فهى من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق راقى فى اختيار الاطلالات التى تظهر بها.





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أمل بوشوشة إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات ولكنها اكتفت بأرتداء ساعة و بعض الأساور البسيطة. واكملت إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات ولكنها اكتفت بأرتداء ساعة و بعض الأساور البسيطة.





أما الناحية الجمالية اعتمدت أمل بوشوشة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



