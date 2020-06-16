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أخبار العالم

عودة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة والصين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم، عودة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة والصين، بواقع 4 رحلات أسبوعية، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

فيما قالت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية إنها ستستأنف الرحلات إلى مدينة شنجهاي الصينية من الأسبوع المقبل، وذلك بواقع مرة أسبوعيا.

وأفادت وزارة النقل في بيان، بأنها ستواصل الضغط من أجل استعادة كامل الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أنه سيتم السماح جزئيا بعودة الطلبة الصينيين الذين لم يتمكنوا من الرجوع إلى وطنهم بسبب نقص الرحلات الجوية.

وتابعت بالقول: "بما أن الحكومة الصينية ستسمح بمزيد من الرحلات الجوية لشركات الطيران الأمريكية، فسنقوم بالمثل".

وبدأت الولايات المتحدة منذ بداية الشهر الجاري التخفيف من القيود المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد بالبلاد. 
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