AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصبحت شابة.. جنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:07 ص
جنا عمرو وهي طفلة
جنا عمرو وهي طفلة
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الممثلة جنا عمرو، صورتين لها قبل أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ15، الذي وافق قبل 5 أيام. 


ووجهت جنا عمرو، رسالة إلى متابعيها وأصدقائها، قائلة: «في عيد ميلادي الـ15 عاوزه أشكركم كلكم علي دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا. بحبكوا اوي». 

يأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها جنا عمرو، بعد الصورة التي نشرتها في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

وتفاجأ متابعو جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صور حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعين التغير الكبير الذي حدث لها. 

وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين،

جنا عمرو جنا عمرو
جنا عمرو جنا عمرو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلاد منة عرفة .. عمرها الحقيقى وقصة إثارتها للجدل بمايوه وسيجارة

في عيد ميلاد أصالة نصري.. تعرف على عمرها الحقيقي

أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

أصبحت شابة.. جنا عمرو تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر

أبرزها إنجاز جديد للخطيب .. 4 مكاسب للنادي الأهلي من عودة الدوري المصري من جديد

أدعية بعد المذاكرة وقبل الامتحان.. احرص عليها لعدم النسيان

برعاية أممية.. مصر تطالب باتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

سيسبب كارثة لأوروبا.. البرلمان الليبي: تركيا تحاول تحويل البلاد إلى منطقة حرب إقليمية

شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور