أصبحت شابة.. جنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور





». ووجهت جنا عمرو ، رسالة إلى متابعيها وأصدقائها، قائلة: «في عيد ميلادي الـ15 عاوزه أشكركم كلكم علي دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا. بحبكوا اوي





يأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها جنا عمرو، بعد الصورة التي نشرتها في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.





وتفاجأ متابعو جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صور حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعين التغير الكبير الذي حدث لها.





وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين،



