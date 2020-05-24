أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

»، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت سنها 15 عامًا.

وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن شخصين مصابين بمرض الفوبيا، تحدث بينهما العديد من المفارقات في سياق درامي مبتكر.



