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فن

أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

الأحد 24/مايو/2020 - 12:45 م
جنا عمرو
جنا عمرو
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سعيد فراج
نشرت الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات. 

وحرصت جنا عمرو على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة: «عيد سعيد وكل سنة وانتو طيبين»، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت سنها 15 عامًا. 


وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن شخصين مصابين بمرض الفوبيا، تحدث بينهما العديد من المفارقات في سياق درامي مبتكر.

فيلم "فوبيا" هو من تأليف خالد الشيباني، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين، والطفلة جنا وإخراج إبرام نشأت.
جنا عمرو جنا عمرو
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