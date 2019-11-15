صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها

نشرت الطفلة والممثلة جنا عمرو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي يشبهها تمامًا.



وعلقت جنا عمرو، على الصورة قائلة: «جمعة مباركة»، وأشارت إلى شقيقها في التعليق على الصورة، وانهالت عليها الإعجابات من متابعيها.



ولاحظ متابعو جنا عمرو، الشبه الكبير بينها وبين شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي بدى وكأنه صورة طبق الأصل منها، وجاءت التعليقات: «قمرين اووي بزيادة حلوين أووووي بزيادة جماالا اووي بزيادة ربنا يخليكو لبعض يارب يبعد عنكو كل شر ربنا يحميكو يحفظ عليكو يبارك فيكو بحبكو أووووي» و«شبه بعض أوي»، وغيرها من التعليقات.