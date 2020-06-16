تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ





عند تناول البطيخ نركز دائما فقط على فاكهة البطيخ ، ونرمي الطبقة الخارجية ، أو القشرة ، معتقدين أنها لم تعد مهمة ، لكن ذلك غير صحيح تمامًا مثل فاكهة الصيف ، فإن القشرة أيضًا مليئة بالعديد من الفوائد الصحية ، وبالتالي يجب استهلاكها.





ويعتقد أن قشرة البطيخ تحتوي على حمض أميني ينظم دورة اليوريا في الجسم ويزيل النيتروجين من الدم عن طريق تحويله إلى البول.





أيضا يعتقد أنه يحافظ على صحة القلب عن طريق تحسين الدورة الدموية، في حين أن القشرة صالحة للأكل كما هي ، يمكنك إزالة جلد البطيخ وتحويله إلى مخلل ، أو حتى الاستمتاع به على شكل عصير.









إليك كيفية صنع سموذي لذيذ ، والذي يمكن أن يبقيك بصحتك في الصباح والمساء.





خذ فقط ثلاثة أكواب من الماء وثلاثة أكواب من قشر البطيخ مقطعة. ثم ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا ، وكوبين من المانجو مقطعة إلى مكعبات (مع الصيف هنا ، سيكون لديك بالتأكيد ملك الفواكه في المنزل) ، ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة وبعض الفراولة لتذوق أفضل.





ضع جميع المكونات المذكورة في الخلاط واصنع مزيجًا ناعمًا، وأضف القليل من الثلج واخلط المزيد حتى يصبح كل شيء مزيجًا نظيفًا، احتفظ به في الثلاجة وأخرجه فقط عندما تكون مستعدًا لاستهلاكه، قدمها باردة وشاركها مع عائلتك أيضًا. تأكد من شربه مرة واحدة كل يوم ، واعط مناعتك دفعة جديدة ، وأن ذوقك يندفع إلى السعادة.