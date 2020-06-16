خلصت في 15 يوما.. المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: سنبدأ استقبال حالات كورونا الخميس

قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس: إن قوام المستشفى الميداني بالجامعة مكون من 176 سريرًا منهم 11 سريرًا للرعاية مركزة، وتعد المستشفى تجربة نسبيًا جديدة في مصر والشرق الأوسط.





وتابع الدكتور أيمن صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تخطيط تلك المستشفى من المكتب الهندسي للجامعة، وجرى تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية والتي تم الانتهاء منها في 15 يومًا، معقبًا: "تحولت من أرض فاضية لمستشفى ميداني متكامل".





وذكر صالح أنه كان هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تلك التجربة وخاصة صندوق تحيا مصر الذي كان داعم للمستشف بشكل كبير وتوفير بعض الاجهزة والمتطلبات والمستلزمات الطبية.





وأوضح أن المستشفى ستكون مستعدة لاستقبال المرضى بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 18 يونيو، وستستقبل الحالات المتوسطة والشديدة لمصابي كورونا، وهذا بعض تشخيص حالته.