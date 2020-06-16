AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلصت في 15 يوما.. المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: سنبدأ استقبال حالات كورونا الخميس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:43 ص
المستششفى الميداني
المستششفى الميداني بجامعة عين شمس
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس: إن قوام المستشفى الميداني بالجامعة مكون من 176 سريرًا منهم 11 سريرًا للرعاية مركزة، وتعد المستشفى تجربة نسبيًا جديدة في مصر والشرق الأوسط. 

وتابع الدكتور أيمن صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تخطيط تلك المستشفى من المكتب الهندسي للجامعة، وجرى تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية والتي تم الانتهاء منها في 15 يومًا، معقبًا: "تحولت من أرض فاضية لمستشفى ميداني متكامل".

وذكر صالح أنه كان هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تلك التجربة وخاصة صندوق تحيا مصر الذي كان داعم للمستشف بشكل كبير وتوفير بعض الاجهزة والمتطلبات والمستلزمات الطبية.

وأوضح أن المستشفى ستكون مستعدة  لاستقبال المرضى بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 18 يونيو، وستستقبل الحالات المتوسطة والشديدة لمصابي كورونا، وهذا بعض تشخيص حالته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا

رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.. اليوم

استعدادا لافتتاحها الخميس.. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى جامعة عين شمس الميداني

استعدادا لافتتاحها.. رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي حول عمل وسعة المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

مدبولي يتفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس تمهيدا لتشغيله..فيديو

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

رغم تعاقد شركات الأدوية.. أزمة في نتائج عقار كورونا ببريطانيا بعد تجربته

دعاء تفريج الهم من 5 كلمات .. بها ينتهي الكرب فورا

حتى لا يعيش الآخرون مرارة التجربة.. رسالة مؤثرة من متعافي كورونا بقنا للتبرع بالبلازما

الأهلي على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع بـ 6 أندية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي ومصير الدورى

دعاء الفجر و4 كلمات فيه تمنع من النار

ليس لدي من المحارم إلا أخي.. فمن يحملني إلى القبر؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور