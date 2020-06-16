صراع ثلاثي إنجليزي على ضم آرون رامسي من يوفنتوس





وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، يتصارعون على ضم رامسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضاف الموقع، أنه رغم اهتمام الثلاثي، إلا أن رامسي سعيد في يوفنتوس، ولا يفكر في الرحيل.





وكان رامسي انضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي.





وشارك رامسي مع يوفنتوس في 15 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.



دخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنها، في صراع على ضم آرون رامسي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.