AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع ثلاثي إنجليزي على ضم آرون رامسي من يوفنتوس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:33 ص
رامسي لاعب يوفنتوس
رامسي لاعب يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
دخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنها، في صراع على ضم آرون رامسي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، يتصارعون على ضم رامسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الموقع، أنه رغم اهتمام الثلاثي، إلا أن رامسي سعيد في يوفنتوس، ولا يفكر في الرحيل.

وكان رامسي انضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي.

وشارك رامسي مع يوفنتوس في 15 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يقتحم صراع التعاقد مع كوتينيو

يوفنتوس يرفض انتقال بونوتشي إلى مانشستر سيتي

حرب الصفقات.. 6 نجوم يشعلون الصراع بين برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي

رغم كورونا.. مفاوضات جادة من يوفنتوس مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

صراع بين آرسنال ونابولي لضم مدافع ليل الفرنسي

ترشيحاتنا

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

فيروس كورونا جديد بالصين.. الصحة العالمية: فرضية لم يتم التأكد منها.. تفاصيل

خلصت في 15 يوما.. المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: سنبدأ استقبال حالات كورونا الخميس

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

انخفاض الدينار الكويتي 77 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

AdvertisementS

مرتضى منصور: قرارات وزير الرياضة مرفوضة وتعتبر تدخلا حكوميا

قبل استئناف النشاط من جديد.. تغيرات كثيرة في الكرة المصرية خلال 90 يوما.. والأهلي أكثر المتفاجئين

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 والقنوات الناقلة

الأهلي على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع بـ 6 أندية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي ومصير الدورى

أخبار الرياضة| فرج عامر: الأهلي نادي القرن الحقيقي.. محظورات كرة القدم في زمن كورونا بعد استئناف النشاط

الـ كاف لم يظلم الزمالك.. فرج عامر: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .. فيديو

قبل مواجهة الأهلي بـ30 دقيقة.. محمد فاروق يكشف كواليس انضمام عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز.. فيديو

برشلونة في مهمة جديدة أمام ليجانيس بـ الدوري الإسباني

بعد إعلان استئناف النشاط.. تعرف على محظورات كرة القدم في زمن كورونا

التزم باختصاصاته فقط.. رئيس وادي دجلة: البعض فسَّر تصريحات وزير الرياضة بشكل خاطئ

لكل حدث حديث.. موقف الأندية المصرية من قرار استئناف الدوري

مصيلحي: نشكر الدولة المصرية لإصرارها على إعادة الحياة لطبيعتها.. ومعترض لعودة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور