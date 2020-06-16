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رئيس الهيئة يوضح خطة انتشار سيارات الإسعاف في محيط لجان امتحانات الثانوية.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس هيئة الإسعاف، الدكتور محمد جاد، إن هناك خطة لانتشار سيارات الإسعاف فى محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن عربات الإسعاف تكون مجهزة لخدمة لجان الموجودة فى القطاع الخاص بها، إضافة إلى وجود عربية اسعاف مجهزة فى لجان التصحيح.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه سيتم انتشار 560 عربة اسعاف مجهزة فى محيط اللجان والكنترول تحسبًا لوقوع أى إصابة بين الطلبة أو الموظفين، مشيرًا إلى انه يتم رفع كفاءة الاداء من خلال استغلال كل الامكانيات لخدمة الظروف الراهنة.

وتابع أن كل عربات الإسعاف مجهزة لنقل حالات الكورونا، مؤكدًا أنه سيتم تزويد ساعات العمل خلال فترة امتحانات الثانوية العامة ولا داعى لقلق أولياء الأمور.

وأوشار إلى أن هناك تواصلا دائما بين هيئة الإسعاف و وزارة الصحة باستمرار، كما أنه سيتم تدريب الفريق الطبى للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه.

وأوضح أنه يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول للجنة، مضيفًا أنه تم تدشين غرفة عمليات لمتابعة كل عربات الاسعاف أمام اللجان والتواصل معهم باستمرار، مؤكدًا أنه فى حالة اصابة أى طالب ونقل للمستشفى بعربة الاسعاف لنن يتحمل ولى الأمر التكلفة إطلاقًا.
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