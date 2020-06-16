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الصحة تعلن عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:37 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: إننا ما زالنا في مرحلة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر لا زالت متوسطة بالنسبة لباقي دول العالم.

ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان, أننا لم نصل إلى ذروة الإصابة بفيروس كورونا حتي الآن.

وأوضح الدكتور حسام حسني, أننا عندما نصل الي عدد معين من الاصابات بفيروس كورونا، ويتم الثبات علية لمدة زمنية، ومن ثم تبدأالإصابات في الانخفاض؛ حينها نستطيع أن نقول اننا كنا في ذروة كورونا.

وأشار إلي أنه من المتوقع أن يكون شهر يونيو الجاري هو ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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