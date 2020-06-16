آمل أن أطير مرة أخرى وأغني لكم جميعًا.. إليسا توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام





وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "آمل أن أطير مرة أخرى وأغني لكم جميعًا".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- اكيد هترجعي بحاجه حلوه اوي وحشتينا

- بنحبك وبنحب اغانيكي





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غنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا. يذكر أن آخر أعمال إليسا أ









وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".



